Wucherpreise Corona-Schnelltests von Aldi tauchen überteuert bei Ebay auf

Die Knappheit von Corona-Selbsttests lockt windige Geschäftemacher an: Nur wenige Stunden nach dem Verkauf bei Aldi tauchten am Samstag erste Angebote bei Ebay auf – zum vierfachen Preis. Doch inzwischen nimmt auch das Geschäft zu normalen Preisen im regulären Handel an Fahrt auf.

Der Verkaufsstart von Corona-Selbsttests für den häuslichen Gebrauch am vergangenen