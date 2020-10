YBF Now

Welches Rüstzeug braucht man für den Aufbruch ins Ungewisse? Wie bringt man Wandel in gewachsene Strukturen ohne Bewährtes zu gefährden? "Neu denken - anders handeln", lautet die Antwort von Astrid Teckentrup, Vertriebschefin bei Procter & Gamble. Am 20.

YBF Now Digital-Event für den Führungsnachwuchs : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Oktober berichtet sie im digitalen Livestream der Young Business Factory der LZ, wie man bei P&G mit veränderten Anforderungen wie Digitalisierung, Diversity und Nachhaltigkeit umgeht. Das virtuelle Event "YBF Now" für den Führungsnachwuchs aus Handel und Industrie beinhaltet ab sofort einen interaktiven Workshop in Kleingruppen sowie ein dauerhaft nutzbares Networking-Tool. Start: 11.15 Uhr. Dauer: 45 Min. Talk plus 60 Min. Workshop. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow