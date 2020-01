Immer mehr nachhaltige Produkte finden ihren Weg in die Regale des LEH. Ob der neue Bio-Boom massentauglich ist, diskutierten YBF-Besucher mit Alnatura-Gründer Götz Rehn und externen Referenten.

YBF bei Alnatura: Bio drängt auf den Massenmarkt

Wie nachhaltig, bewusst und massentauglich ist der Konsum der Zukunft? Dieses Thema diskutiert die Young Business Factory der LZ bei Bio-Händler Alnatura in Darmstadt. (Bild: Thomas Fedra)

Gastgeber Götz Rehn, Gründer und Geschäftsführer von Alnatura, diskutiert mit den Teilnehmern der Young Business Factory die Relevanz von Bio im deutschen Foodmarkt. Bislang erzielt die Bio-Sparte nur etwa sieben Prozent Marktanteil in Deutschland. "Da ist noch viel Luft nach oben", so Rehn, und verweist auf das Nachbarland Österreich. Dort liege der Anteil schon bei etwa 25 Prozent. (Bild: Thomas Fedra)

Danach haben die YBF-Teilnehmer die Möglichkeit, in Kleingruppen die Open-Space-Arbeitswelt des Biohändlers im Alnatura Campus kennenzulernen. Das Gebäude ist Europas größtes Bürohaus, das nachhaltig aus Lehm gebaut wurde. (Bild: Thomas Fedra)

Auch diesmal geben externe Referenten bei der YBF ihre Markteinschätzung ab. Henkel-Marketing Director Carola Knorr, Konsumpsychologe Jens Lönneker (Rheingold) und Stefan Siemer, Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements von Weleda, im Pausengespräch. (Bild: Thomas Fedra)

YBF-Referent Alexander Neumann, Geschäftsführer vom Startup Goodforgrowth (l.), und Tim Brünz, Edeka, diskutieren über nachhaltige Produkte. (Bild: Thomas Fedra)

Anna-Silja Speckmann (li.) und Janina Jacobsen, beide Rewe. (Bild: Thomas Fedra)

Christina Moritz (Ferrero) und Thomas Kämmerer (Gerolsteiner). (Bild: Thomas Fedra)

Jana Herold, Sonja Gottschalk, Annika Greff, Tim Möcking und Sonja Kauffeldt, alle Edeka (v.l.). (Bild: Thomas Fedra)

Nina Burgard (l.), Julian Lohölter und Simone Goik, alle Wepa. (Bild: Thomas Fedra)

Laura Weckbach und Hannah Sonnek, beide Marketing-Managerinnen bei Mack & Schühle. (Bild: Thomas Fedra)

Am nächsten Tag haben die Teilnehmer Gelegenheit, das Biogeschäft in der Praxis zu begutachten. Store Checks bei Alnatura im Frankfurter Ostend... (Bild: Thomas Fedra)

und bei Tegut im Frankfurter Bahnhofsviertel stehen auf dem Programm. (Bild: Thomas Fedra)

Nachmittags diskutieren die Teilnehmer in Workshops, was man konzeptionell auf dem schmalen Grat zwischen Glaubwürdigkeit und Green-Washing beachten muss. (Bild: Thomas Fedra)

Die spannenden Ergebnisse gibt's am Board zum Mitnehmen. (Bild: Thomas Fedra)

Der Besuch bei Alnatura bildet den Auftakt für weitere YBF-Veranstaltungen im Jahr. Die nächste Young Business Factory "Kooperationen der Zukunft – Wertschöpfung im Prozess" mit verschiedenen Best-Practice-Playern aus Handel und Industrie findet im März in München statt. (Bild: Thomas Fedra) Wie nachhaltig, bewusst und massentauglich ist der Konsum der Zukunft? Dieses Thema diskutiert die Young Business Factory der LZ bei Bio-Händler Alnatura in Darmstadt. (Bild: Thomas Fedra)

Gastgeber Götz Rehn, Gründer und Geschäftsführer von Alnatura, diskutiert mit den Teilnehmern der Young Business Factory die Relevanz von Bio im deutschen Foodmarkt. Bislang erzielt die Bio-Sparte nur etwa sieben Prozent Marktanteil in Deutschland. "Da ist noch viel Luft nach oben", so Rehn, und verweist auf das Nachbarland Österreich. Dort liege der Anteil schon bei etwa 25 Prozent. (Bild: Thomas Fedra)

Danach haben die YBF-Teilnehmer die Möglichkeit, in Kleingruppen die Open-Space-Arbeitswelt des Biohändlers im Alnatura Campus kennenzulernen. Das Gebäude ist Europas größtes Bürohaus, das nachhaltig aus Lehm gebaut wurde. (Bild: Thomas Fedra)

Auch diesmal geben externe Referenten bei der YBF ihre Markteinschätzung ab. Henkel-Marketing Director Carola Knorr, Konsumpsychologe Jens Lönneker (Rheingold) und Stefan Siemer, Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements von Weleda, im Pausengespräch. (Bild: Thomas Fedra)

YBF-Referent Alexander Neumann, Geschäftsführer vom Startup Goodforgrowth (l.), und Tim Brünz, Edeka, diskutieren über nachhaltige Produkte. (Bild: Thomas Fedra)

Anna-Silja Speckmann (li.) und Janina Jacobsen, beide Rewe. (Bild: Thomas Fedra)

Christina Moritz (Ferrero) und Thomas Kämmerer (Gerolsteiner). (Bild: Thomas Fedra)

Jana Herold, Sonja Gottschalk, Annika Greff, Tim Möcking und Sonja Kauffeldt, alle Edeka (v.l.). (Bild: Thomas Fedra)

Nina Burgard (l.), Julian Lohölter und Simone Goik, alle Wepa. (Bild: Thomas Fedra)

Laura Weckbach und Hannah Sonnek, beide Marketing-Managerinnen bei Mack & Schühle. (Bild: Thomas Fedra)

Am nächsten Tag haben die Teilnehmer Gelegenheit, das Biogeschäft in der Praxis zu begutachten. Store Checks bei Alnatura im Frankfurter Ostend... (Bild: Thomas Fedra)

und bei Tegut im Frankfurter Bahnhofsviertel stehen auf dem Programm. (Bild: Thomas Fedra)

Nachmittags diskutieren die Teilnehmer in Workshops, was man konzeptionell auf dem schmalen Grat zwischen Glaubwürdigkeit und Green-Washing beachten muss. (Bild: Thomas Fedra)

Die spannenden Ergebnisse gibt's am Board zum Mitnehmen. (Bild: Thomas Fedra)

Der Besuch bei Alnatura bildet den Auftakt für weitere YBF-Veranstaltungen im Jahr. Die nächste Young Business Factory "Kooperationen der Zukunft – Wertschöpfung im Prozess" mit verschiedenen Best-Practice-Playern aus Handel und Industrie findet im März in München statt. (Bild: Thomas Fedra)

Nachhaltig produzierte Lebensmittel könnten heute bereits deutlich mehr Marktbedeutung haben. Ein Hemmschuh für große Zugewinne: Die Qualität der Bio-Produkte erfülle häufig nicht die Erwartungen der Kunden, berichtete Bio-Markt-Pionier Götz Rehn den Teilnehmern der Young Business Factory (YBF) auf dem Alnatura Campus in Darmstadt. "Die Produkte müssen Top-Rezepturen haben und schmecken, um regelmäßig im Einkaufskorb zu landen", sagte der Alnatura-Gründer. Vieles, was sich Bio nenne, komme beim Blick auf die Inhaltsstoffe nur halbherzig daher und setze häufig doch auf konventionelle Industriezusätze.

"Die Bio-Sparte erreicht in Deutschland nur sechs bis sieben Prozent Marktanteil", betonte Rehn. Von circa 180 Mrd. Euro Umsatz mit Lebensmitteln pro Jahr kämen somit lediglich 11 Mrd. Euro aus den Bio-Sortimenten. "Da ist noch viel Luft nach oben", findet Rehn und deutete auf das Nachbarland Österreich. In der Alpenrepublik rangiere der Bio-Anteil bereits bei ungefähr 25 Prozent. Vom viel beschworenen Bio-Boom könne in Deutschland angesichts dieser Zahlen kaum die Rede sein. Im Gegensatz dazu hat das Thema Nachhaltigkeit dennoch einen deutlichen Schub bekommen.

Wetterextreme, Artensterben und Klimastreiks: Angesichts spürbarer Veränderungen hat die Sehnsucht nach Produkten, die die Welt per Konsum retten, unter Verbrauchern zugenommen, berichtete Psychologe Jens Lönneker, Inhaber des Marktforschungsunternehmens Rheingold Salon. "Dabei herrscht allerdings Schizophrenie", sagte Lönneker. Überzeugungen und Kaufentscheidungen passen nicht unbedingt zusammen. So seien etwa 51 Prozent der Fleischkäufer im Discount gleichzeitig gegen Massentierhaltung. Dieser Widersprüchlichkeit sollten Handel und Industrie nicht allein mit Nachhaltigkeits-Botschaften auf Verpackungen begegnen, riet der Marktforscher. Maßgeblicher seien hochwertige Produkte, die auf "Spaß und Lust" der Kunden zielen, um Marktanteile gut zu machen.

YBF zu Wertschöpfungs-Kooperationen Save the Date: Die nächste Young Business Factory der LZ zeigt, wie Kooperationen den Wertschöpfungsprozess bereichern. Inklusive Workshop

Innovation für den Handel: Develey-Chef Michael Durach zeigt Best-Practices

Wettbewerbsvorteil: Tegut-Chef Thomas Gutberlet setzt auf Nähe

Kaufland und Eckes: Profitieren von kooperativer Logistik

Bedürfnisse kennen: Agrarfrost weiß, wie sich Partnerschaft rechnet

Termin: 10./11. März 2020 in München

Exklusivpartner: Develey

Infos: lebensmittelzeitung.net/ybf

Wie Produkt-Alternativen gegen Wettbewerber positioniert werden können, zeigte Alexander Neumann den Teilnehmern der YBF. Sein Startup attackiert mit zuckerreduzierten Bio Cornflakes der Marke Rebelicious große Hersteller. Das unterstütze nicht nur die Differenzierung des Handels: "Durch unsere Regalplatzierungen bewegen wir die Konzerne zudem dazu, Zucker in ihren Produkten zu reduzieren", erklärte Neumann. Er versteht es auch als Aufgabe des Handels, Kunden durch das Angebot alternativer Produkte zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen.

Carola Knorr, Markting-Chefin bei Henkel, sieht bei der Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit weitere Akteure in der Pflicht: "Die Verbraucher wollen zwar, dass Industrie und Handel die Probleme lösen." Doch: "90 Prozent des CO 2 -Fußabdrucks kommt von den Verbrauchern selbst", so Knorr. Henkel entwickle daher nun eine Kampagne, die zu nachhaltigerem Verhalten anregen soll. Der Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements beim Naturkosmetikanbieter Weleda, Stefan Siemer, regte einen Praradigmenwechsel an: Weg von "weniger schlecht" und hin zu "mehr gut". So könne sich jeder fragen, ob er mit seinem Handeln der Resilienz der Umwelt diene, und den eigenen Kompass neu ausrichten.

T. Fedra Mehr dazu Event Young Business Factory