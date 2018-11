YBF der LZ bei Procter & Gamble Marke zwischen Start-up und Private Label

Wie steht es um die Zukunft der großen Markenartikel? Dieser Frage ging das LZ-Event für den Führungsnachwuchs Young Business Factory (YBF) bei Procter & Gamble auf den Grund. Der Gastgeber zeigte, wie er sich im Wettbewerb mit kleinen Marken aufstellt. Herausforderung und zugleich Chance ist der "Omnichannel-Kunde".

YBF bei Procter & Gamble: Marke zwischen Start-up und Private Label

„Disruptiv können wir auch“ – mit diesen Worten eröffnete Franz-Olaf Kallerhoff, Geschäftsführungsvorsitzender Procter&Gamble (P&G) DACH, die Young Business Factory (YBF) der LZ. Der Wettbewerb von Start-ups und kleinen Marken nimmt zu und damit auch die Geschwindigkeit am Markt. Der Hersteller von Pampers und Oral-B sieht sich hier gut aufgestellt, auch weil er hohe Summen in die eigene Innovationskraft steckt. (Bild: Bert Bostelmann)

Die YBF fördert als Karriereforum für die junge Führungsebene den Austausch zwischen Handel und Industrie. (Bild: Bert Bostelmann)

Wie das Kundenverhalten sich verändert hat, erklärt Jürgen Kohnen. Der Verkaufsdirektor Category Management&Retail Innovation bei P&G zeigt per App individualisierte Rasierer, die als 3D-Druck produziert wurden. (Bild: Bert Bostelmann)

Astrid Teckentrup, Vertriebschefin bei Gastgeber P&G, fragt die Teilnehmer: "Wer hat diese Woche schon online eingekauft?" (Bild: Bert Bostelmann)

Die Antwort kommt per Handy-Taschenlampe und zeigt ein verändertes Shopping-Verhalten auch bei den YBF-Teilnehmern. (Bild: Bert Bostelmann)

Marketingleiterin Kristina Bulle stellt and Hand von zahlreichen Beispielen Kampagnen vor, mit denen P&G gesellschaftliche Themen anspricht. (Bild: Bert Bostelmann)

Henrik Gaida, Marketing P&G, gibt Einblicke in die Möglichkeiten der individuellen Kundenansprache über digitale Kanäle. (Bild: Bert Bostelmann)

Jeremy Murday, Digital Team P&G, verdeutlicht, wie wichtig es ist, als Marke in verschiedenen Kundenkanälen präsent zu sein. (Bild: Bert Bostelmann)

Magdalene Rynkiewicz, Rewe, will es genauer wissen. (Bild: Bert Bostelmann)

Auch die Kreativität der rund 100 Teilnehmer war gefragt. Indie-Brands, Alexa, Individualisierung, Mehrwert-Eigenmarken – in den Workshops diskutierten die Nachwuchsführungskräfte, wie Marken langfristig erfolgreich sein können. (Bild: Bert Bostelmann)

Kim Kraut (v.r.), Sophie Hoedl, Lena Marie Haas, Volker Eggensperger, Astrid Schweiger und Nima Bahadoran, alle P&G, präsentieren die Ergebnisse des interaktiven Workshops. (Bild: Bert Bostelmann)

Tobias Grafe, Verkaufsdirektor Key Account Global bei P&G, stellt das Start-up Oriient vor. Das von Metro und P&G geförderte junge Unternehmen bietet mit seiner Instore-Navigation Handel und Industrie neue Möglichkeiten, Kunden am Point-of-Sale zu erreichen. (Bild: Bert Bostelmann)

dm-Drogeriemarkt setzt auf „überzeugte Influencer“, berichten Frauke Klos und Kathrin Knapp (r.). (Bild: Bert Bostelmann)

Osiander-Chef Christian Riethmüller nimmt in seinen Buchläden Gutscheine von Wettbewerbern wie Amazon an und tauscht Bücher um, alles nur, um für Kunden bei Büchern zur ersten Wahl zu werden. "Totale Kulanz, brutaler Service" – unter diese Formel hat er sein Geschäft gestellt und sieht sich damit auch für die Zukunft auf Erfolgskurs. (Bild: Bert Bostelmann)

Nicole Mey, Opinion (l.), und Jana Artmeyer, Tchibo (2.v.r.), freuen sich über neue Kontakte mit den Edekanerinnen Sonja Runge (2.v.l.), Josefin Kastens (m.) und Bettina Lassen-Rasch. (Bild: Bert Bostelmann)

(Bild: Bert Bostelmann)

Beim Rundgang durch das P&G-Forschungszentrum bekommen die YBF-Teilnehmer tiefe Einblicke zum Wettbewerbsvorteil Innovation. (Bild: Bert Bostelmann)

"Schmuddel-Image war gestern – Erfolgsgeheimnis Handelsmarke" heißt es bei der nächsten Young Business Factory der LZ am 19./20. März 2019 bei der Molkerei Gropper in Bissingen. (Bild: Bert Bostelmann) „Disruptiv können wir auch“ – mit diesen Worten eröffnete Franz-Olaf Kallerhoff, Geschäftsführungsvorsitzender Procter&Gamble (P&G) DACH, die Young Business Factory (YBF) der LZ. Der Wettbewerb von Start-ups und kleinen Marken nimmt zu und damit auch die Geschwindigkeit am Markt. Der Hersteller von Pampers und Oral-B sieht sich hier gut aufgestellt, auch weil er hohe Summen in die eigene Innovationskraft steckt. (Bild: Bert Bostelmann)

Die YBF fördert als Karriereforum für die junge Führungsebene den Austausch zwischen Handel und Industrie. (Bild: Bert Bostelmann)

Wie das Kundenverhalten sich verändert hat, erklärt Jürgen Kohnen. Der Verkaufsdirektor Category Management&Retail Innovation bei P&G zeigt per App individualisierte Rasierer, die als 3D-Druck produziert wurden. (Bild: Bert Bostelmann)

Astrid Teckentrup, Vertriebschefin bei Gastgeber P&G, fragt die Teilnehmer: "Wer hat diese Woche schon online eingekauft?" (Bild: Bert Bostelmann)

Die Antwort kommt per Handy-Taschenlampe und zeigt ein verändertes Shopping-Verhalten auch bei den YBF-Teilnehmern. (Bild: Bert Bostelmann)

Marketingleiterin Kristina Bulle stellt and Hand von zahlreichen Beispielen Kampagnen vor, mit denen P&G gesellschaftliche Themen anspricht. (Bild: Bert Bostelmann)

Henrik Gaida, Marketing P&G, gibt Einblicke in die Möglichkeiten der individuellen Kundenansprache über digitale Kanäle. (Bild: Bert Bostelmann)

Jeremy Murday, Digital Team P&G, verdeutlicht, wie wichtig es ist, als Marke in verschiedenen Kundenkanälen präsent zu sein. (Bild: Bert Bostelmann)

Magdalene Rynkiewicz, Rewe, will es genauer wissen. (Bild: Bert Bostelmann)

Auch die Kreativität der rund 100 Teilnehmer war gefragt. Indie-Brands, Alexa, Individualisierung, Mehrwert-Eigenmarken – in den Workshops diskutierten die Nachwuchsführungskräfte, wie Marken langfristig erfolgreich sein können. (Bild: Bert Bostelmann)

Kim Kraut (v.r.), Sophie Hoedl, Lena Marie Haas, Volker Eggensperger, Astrid Schweiger und Nima Bahadoran, alle P&G, präsentieren die Ergebnisse des interaktiven Workshops. (Bild: Bert Bostelmann)

Tobias Grafe, Verkaufsdirektor Key Account Global bei P&G, stellt das Start-up Oriient vor. Das von Metro und P&G geförderte junge Unternehmen bietet mit seiner Instore-Navigation Handel und Industrie neue Möglichkeiten, Kunden am Point-of-Sale zu erreichen. (Bild: Bert Bostelmann)

dm-Drogeriemarkt setzt auf „überzeugte Influencer“, berichten Frauke Klos und Kathrin Knapp (r.). (Bild: Bert Bostelmann)

Osiander-Chef Christian Riethmüller nimmt in seinen Buchläden Gutscheine von Wettbewerbern wie Amazon an und tauscht Bücher um, alles nur, um für Kunden bei Büchern zur ersten Wahl zu werden. "Totale Kulanz, brutaler Service" – unter diese Formel hat er sein Geschäft gestellt und sieht sich damit auch für die Zukunft auf Erfolgskurs. (Bild: Bert Bostelmann)

Nicole Mey, Opinion (l.), und Jana Artmeyer, Tchibo (2.v.r.), freuen sich über neue Kontakte mit den Edekanerinnen Sonja Runge (2.v.l.), Josefin Kastens (m.) und Bettina Lassen-Rasch. (Bild: Bert Bostelmann)

(Bild: Bert Bostelmann)

Beim Rundgang durch das P&G-Forschungszentrum bekommen die YBF-Teilnehmer tiefe Einblicke zum Wettbewerbsvorteil Innovation. (Bild: Bert Bostelmann)

"Schmuddel-Image war gestern – Erfolgsgeheimnis Handelsmarke" heißt es bei der nächsten Young Business Factory der LZ am 19./20. März 2019 bei der Molkerei Gropper in Bissingen. (Bild: Bert Bostelmann)

"Disruptiv können wir auch" – mit diesen Worten eröffnete Franz-Olaf Kallerhoff, Geschäftsführungsvorsitzender Procter & Gamble (P & G) DACH, die Young Business Factory (YBF) der LZ. Der Wettbewerb von Start-ups und kleinen Marken nimmt zu und damit auch die Geschwindigkeit am Markt. Der Hersteller von Pampers und Oral-B sieht sich hier gut aufgestellt, auch weil er hohe Summen in die eigene Innovationskraft steckt. Allein in Deutschland sind 900 Forscher beschäftigt. In Procters größtem R & D-Center durften die YBF-Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Vor einer ähnlichen Herausforderung wie heute habe die Markenindustrie schon einmal gestanden, erklärte P & G-Vertriebschefin Astrid Teckentrup: als die Handelsmarken in den 90er Jahren ihren Siegeszug antraten. Drei Regeln führt die Managerin an, die für künftigen Erfolg relevant seien. "Derjenige, der schneller lernt, gewinnt", sagt Teckentrup. Wichtig sei es aber auch, starke Partner zu finden. Und: "Nur eine Option ist keine Option." Die Welt sei so schwer vorhersehbar geworden, dass man nie nur mit einer Möglichkeit planen dürfe.

Das gilt auch für das Marketing. Das Kundenverhalten hat sich verändert, erklärte Jürgen Kohnen, Verkaufsdirektor Category Management & Retail Innovation bei P & G. War der "analoge Anton" gut mit dem Fernsehen und stationär im Laden erreichbar, nutzt der "digitale Dieter" unterschiedliche Medien und Vertriebskanäle. Der Konsumgüterriese spielt hier auf der gesamten Klaviatur der Möglichkeiten – von breiten Fernsehkampagnen bis hin zu Influencer-Marketing. Auch vor Individualisierungen macht der Großkonzern nicht Halt: In den USA können sich Kunden bereits ihren eigenen Gillette-Rasierer per App selbst designen. "Wir brauchen kreative Ideen, um die Märkte von morgen zu gestalten", sagt Kohnen.

YBF "Handelsmarke" bei Gropper "Schmuddel-Image war gestern – Erfolgsgeheimnis Handelsmarke" heißt es bei der nächsten Young Business Factory der LZ am 19./20. März 2019 bei der Molkerei Gropper in Bissingen.

•Wie schafft es die Eigenmarke vom Me-too zum Me-better? Welche neuen Anforderungen müssen Produzenten in Zukunft erfüllen? Was erwartet der Shopper am Regal? Und wie führt man ihn von der Emotion zur Kaufentscheidung? Welche Rolle müssen Marke und Handelsmarke in einer gut geführten Kategorie erfüllen?

•Lassen Sie sich von einem der erfolgreichsten Private-Label-Spezialisten und Gastgeber Heiner Gropper sowie anderen Profis aus Handel und Industrie inspirieren. Inklusive Trend-Workshop und Produktionsbesichtigung.

•Sichern Sie sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze. Anmeldung: heißt es bei der nächsten Young Business Factory der LZ ambei der•Wie schafft es die Eigenmarke vom Me-too zum Me-better? Welche neuen Anforderungen müssen Produzenten in Zukunft erfüllen? Was erwartet der Shopper am Regal? Und wie führt man ihn von der Emotion zur Kaufentscheidung? Welche Rolle müssen Marke und Handelsmarke in einer gut geführten Kategorie erfüllen?•Lassen Sie sich von einem der erfolgreichsten Private-Label-Spezialisten und Gastgeber Heiner Gropper sowie anderen Profis aus Handel und Industrie inspirieren. Inklusive Trend-Workshop und Produktionsbesichtigung.•Sichern Sie sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze. Anmeldung: lebensmittelzeitung.net/ybf

Hier sieht man bei P & G auch großes Potenzial für Partnerschaften. Verkaufsdirektor Tobias Grafe hat dafür ein Beispiel im Gepäck, nämlich das Start-up Oriient. Das von Metro und P & G geförderte junge Unternehmen bietet mit seiner Instore-Navigation Handel und Industrie neue Möglichkeiten, Kunden am Point-of-Sale zu erreichen.

Auch die Kreativität der rund 100 Teilnehmer war gefragt. Indie-Brands, Alexa, Individualisierung, Mehrwert-Eigenmarken – in den Workshops diskutierten die Nachwuchsführungskräfte, wie Marken langfristig erfolgreich sein können. Wohl keine Überraschung: Kundenbedürfnisse zu erfüllen, scheint in vielen Diskussionen als Schlüssel zum Erfolg zu gelten.

Osiander-Chef Christian Riethmüller ist in jedem Fall davon überzeugt: In seinen Buchläden nimmt er Gutscheine von Wettbewerbern wie Amazon an und tauscht Bücher um, alles nur, um für Kunden bei Büchern zur ersten Wahl zu werden. "Totale Kulanz, brutaler Service" – unter diese einfache Formel hat der Chef sein Geschäft gestellt und sieht sich damit auch für die Zukunft auf Erfolgskurs.