YBF im Logistiktzentrum Amazon beschleunigt auf der letzten Meile

Spannende Einblicke in das effiziente Logistiknetzwerk von Amazon und die Zukunftsstrategie des Online-Riesen Amazon bekamen die Teilnehmer der Young Business Factory in Frankenthal.

18,3 Kilometer Förderband, 14,5 Millionen Produkte in der Hand von mehreren hundert Robotern: Das 13 Fußballfelder große Logistikzentrum von Amazon in Frankenthal beeindruckte die Teilnehmer der Young Business Factory nicht nur mit seiner schieren Größe sondern vor allem durch seine Effizienz. "Dank unserer modernen Technik an diesem Standort haben wir hier extrem schnelle Durchlaufzeiten", sagte Johannes Weingärtner, Standortleiter in Frankenthal. Orangene Roboter bringen dort 35.000 Regale zu den Mitarbeitern, die täglich eine halbe Million Artikel auf die Reise zum Konsumenten schicken.

Thorsten Schwindhammer, Amazon, gibt den YBF-Teilnehmern detaillierte Einblicke in sämtliche Abläufe an den einzelnen Stationen. (Bild: Thomas Fedra)

"Dank unserer modernen Technik an diesem Standort haben wir hier extrem schnelle Durchlaufzeiten“, sagt Johannes Weingärtner, Standortleiter in Frankenthal. (Bild: Thomas Fedra)

Hocheffizienz durch Hightech-Logistik – auch dafür steht Amazon. Wie das in der Praxis funktioniert und welche Strategien dahinterstecken, erfahren die Teilnehmer der Young Business Factory im Logistikzentrum des Händlers in Frankenthal. (Bild: Thomas Fedra)

Den Weg bis zur Haustür des Verbrauchers nimmt Amazon immer stärker in die eigene Hand, um sich von Paketdienstleistern wie hierzulande Hermes oder DHL zu emanzipieren. "Wir machen im Wochentakt neue Verteilzentren auf", sagte Karsten Frost, Regional Direktor Amazon Logistics. "Für unsere Kunden zählt Zuverlässigkeit und Schnelligkeit." Der Markt der Paketdienstleister komme jedoch an eine Schwelle, wo das kaum noch gewährleistet werden könne.

Bislang expandierte Amazon vorwiegend in der Nähe von Großstädten mit seinen eigenen Verteilzentren, von denen aus mehrere verschiedene Kleinunternehmer die Logistik der letzten Meile im Auftrag von Amazon übernehmen. Doch das ändere sich. "Wir etablieren im Moment auch in kleineren Städten neue Standorte, um die Auslieferung dort zu übernehmen." Seit Beginn des Jahres stieg die Zahl der eigenen Zentren von 10 auf 17. Weitere sollen noch in diesem Jahr dazu kommen, sagt er. Da die Genehmigungen für neue Logistikflächen bei Kommunen immer schwieriger zu bekommen sind, ist Amazon dabei kreativ: Auch auf Zelte oder umgebaute Cross-Docking-Logistik-Standorte greift der Online-Riese zurück.

Um in Zeiten von Fahrermangel genügend Personal zu haben, setzt Amazon auf innovative Modelle: So hat das Unternehmen in diesem Jahr das Programm Amazon Flex in Deutschland weiter vorangetrieben, berichtet Frost. Dabei fahren Selbstständige Pakete in ihren privaten PKWs aus – in einem bestimmten Zeitraum, den sie selbst bestimmen können.



Die strategische Dimension der eigenen Präsenz auf der letzten Meile unterstrich Ingrid Ebner, EU-Direktorin für die Supply Chain bei Amazon. "Die letzte Meile ist für uns der wichtigste Punkt, hier kommen wir in Kontakt mit dem Kunden. Hier müssen wir uns weiterentwickeln." Sie verwies dabei auf Innovationen wie die digitale Türschloss- oder Kofferraumöffnung für den Amazon-Lieferanten.

Ebner stellte sich in der Plenumsdiskussion auch der Frage, inwiefern sich Amazon als Logistikdienstleister für dritte Unternehmen öffnet: "Beispielsweise bieten wir Kapazitäten in unseren Flugzeugen anderen Unternehmen an, um unsere Transporte besser auszulasten. Auch Kunden, die nicht bei uns verkaufen." Amazon brauche wie jedes andere Unternehmen Supply-Chain-Strukturen, die Sinn machen. In der Branche wird immer wieder spekuliert, ob und in welchem Umfang Amazon künftig seine Logistik weiter für andere öffnen wird.