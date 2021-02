Young Business Factory Now Covid ändert Einkauf, Arbeit, Innovation : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Marktforscher und Psychologe Stephan Grünewald ist zu Gast beim digitalen LZ-Event YBF Now.

Wie verändert Corona die Gemütslage der Menschen und ihr Einkaufsverhalten? Welche Ansätze ergeben sich daraus für Innovation und Marketing? Und wie schaffen wir Neues vom Homeoffice aus? Diese Fragen diskutiert die "YBF Now" mit Stephan Grünewald, Marktforscher, Psychologe und Gründer des Rheingold Instituts. Das interaktive digitale LZ-Event für den Führungsnachwuchs aus LEH und FMCG-Industrie findet am 9. März unter dem Motto "Corona – Shit oder Chance: Einkauf, Arbeit, Innovation" statt. Grünewald versteht wie die Deutschen ticken, erkennt Trends, Hürden und Chancen. Welche Erfahrungen und Insights helfen beim Restart? Was bleibt anders? Einen Überblick zu Veränderungen am Markt gibt LZ-Redakteurin Denise Klug. Inklusive Networking. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow