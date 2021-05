Young Business Factory Now

YBF Now, der interaktive Livestream der LZ für den Führungsnachwuchs, findet am 17. Juni statt, mit Ralph Zill, Kaufland-Geschäftsleiter Region Mitte. Motto: Chance Großfläche – Ware, Werte, Wandel.

Young Business Factory Now Digitales LZ-Event fokussiert Großfläche : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Großflächenbetreiber Kaufland hat eine besondere Position im Wettbewerb. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Regiebetriebs? Wo stößt die Zentralsteuerung an Grenzen? Wie wird der Wandel zu mehr Regionalität umgesetzt? Und wie ändern sich dadurch die Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiter? Darüber diskutiert Ralph Zill mit LZ-Redakteurin Silke Biester.

Welche Herausforderungen und Chancen der aktuelle Umbruch im Großflächenmarkt mit sich bringt, wird Manfred Stockburger, LZ-Redakteur Handel, einordnen. Stellt bei der YBF Now Eure individuellen Fragen! Und nutzt aktiv die digitalen Networking-Angebote zum persönlichen Austausch.

