Zukunft der Arbeit Pandemie verstärkt Fokus auf Mitarbeiter

Für 57 Prozent der befragten Human-Resources-Verantwortlichen haben 2021 Investitionen in die "Future Workforce" sowie Umstrukturierungen oberste Priorität. Gezielte Weiterbildung geben 43 Prozent als vorrangiges Ziel in ihren Transformationsplänen an. Durch Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion gewinnen Entgeltgerechtigkeit (31 Prozent) und Gesundheit (16 Prozent) an Bedeutung. Die Mehrheit (82 Prozent) der Personalverantwortlichen gibt an, dass ihr Unternehmen die Entwicklung hin zu einem ESG- (Umwelt, Soziales und Governance) und Multi-Stakeholder-Ansatz im vergangenen Jahr fortgesetzt oder beschleunigt hat.

