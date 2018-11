Zusatzleistungen Henkel bietet Pflegeversicherung

Als erstes Unternehmen in Deutschland biete Henkel seinen Mitarbeitern eine betriebliche Pflegezusatzversicherung an, so Personalvorstand Kathrin Menges. Ziel sei es, den 9 000 Mitarbeitern hierzulande zu ersparen, dass sie im Falle der Pflegebedürftigkeit hohe Summen zum staatlichen Pflegegeld hinzuzahlen müssen.