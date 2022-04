LZ

Lidl und Kaufland in Mittel- und Osteuropa

In den mittel- und osteuropäischen Ländern ist das Schwarz-Gespann Lidl und Kaufland eine Macht. Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen beider Discountgrößen in dieser Region zeigen wir in unseren interaktiven Grafiken.

In den mittel- und osteuropäischen Ländern ist das Schwarz-Gespann Lidl und Kaufland eine Macht. Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen beider