Karte zu den Hospitalisierungsraten in den Bundesländern

In den Bundesländern richten sich die Corona-Maßnahmen künftig nach der jeweiligen Hospitalisierungsrate. Je nach überschrittenem Schwellenwert müssen die Länder ihre Maßnahmen auf 2G, 2G plus oder darüber hinaus verschärfen. Welche Richtwerte aktuell in welchem Bundesland erreicht sind und welche Regelungen wo gelten, zeigen unsere interaktiven Deutschlandkarten.

