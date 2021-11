LZ

Karte: Corona-Regeln in den Bundesländern

2G, 2G-Optionsmodell, 3G, 3G plus: Die Bundesländer verschärfen angesichts steigender Corona-Zahlen ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19. Welche Regeln jetzt generell in welchem Bundesland gelten und was Händler beachten müssen – ein interaktiver Überblick.

2G, 2G-Optionsmodell, 3G, 3G plus: Die Bundesländer verschärfen angesichts steigender Corona-Zahlen ihre Maßnahmen zur Bekämpfun