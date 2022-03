LZ

Umsatzmonitor

Nach dem Weihnachtsgeschäft normalisieren sich weiter die Umsätze in der Branche. In der 5. Kalenderwoche erzielen der LEH und die Drogeriemärkte im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 2,9 Prozent oder 85 Mio. Euro auf 3,047 Mrd. Euro.

