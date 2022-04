LZ

Umsatzmonitor KW 09-16

Im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogeriemärkten zeigten die Umsätze in der 9. Kalenderwoche 2022 im Vergleich zur Vorwoche wieder nach oben. Aufgrund des Monatswechsels stiegen die Ausgaben der deutschen Verbraucher in der Lebensmittelbranche um vier Prozent auf 3,170 Mrd. Euro.

Im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogeriemärkten zeigten die Umsätze in der 9. Kalenderwoche 2022 im Vergleich zur Vorwoche wieder na