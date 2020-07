dm-Drogeriemarkt Digitaler Start für Auszubildende : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

"Der Start in die Lehrzeit ist eine wichtige Phase – sowohl für die Jugendlichen als auch für die Ausbilder", erklärt dm Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik, verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter. Die Initiative ist Teil eines aktuell gestarteten Projekts zur Entwicklung von dm-Standards und Leitfäden für die Ausbildung in allen Ländern, auch in Deutschland.

Schlagworte zu diesem Artikel: Smartphone

dm-Drogeriemarkt

Österreich