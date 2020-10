dm-Mitbegründer Günter Bauer ist gestorben

Günter Bauer, Mitbegründer und Gesellschafter von dm Drogerie Markt in Österreich, ist im Alter von 76 Jahren in Salzburg verstorben. Bauer gründete das Unternehmen in Österreich gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Partner Götz Werner im Jahr 1976.

Der Mitbegründer und Gesellschafter von dm Dogeriemarkt in Österreich, Günter Bauer, ist