Frühjahrskampagne Hornbach zaubert mehr Grün in graue Städte

In der Antike zählten die hängenden Gärten zu den sieben großen Weltwundern, in der Gegenwart will Hornbach mit seinem hängenden Garten zumindest für ein kleines Wunder sorgen: Mehr Grün in den grauen Alltag der Großstädte zu bringen. Dafür verzichtet die von Heimat kreierte Frühjahrskampagne auf ihre gewohnten filmischen Inszenierungen und