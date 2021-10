Die Beschäftigten rücken bei den Corona-Schutzmaßnahmen in den Fokus. Für den filialisierten Einzelhandel ist es komplex, den Überblick zu behalten.

Als die Gesundheitsminister sich Anfang vergangener Woche trafen, stand eine gute Absicht im Raum: Einheitliche Regeln für alle 16 Bundesländer. In diesem Fall ging es um die 3G-Regel für Beschäftigte mit Kundenkontakt. Das würde bedeuten, dass solche Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, mindestens zweimal pro Woche getestet werden müssen. Einigen konnte man sich nicht.Festgehalten wurde allerdings, dass Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz als Grundlage geeignet ist, damit die Länder individuelle Lösungen in den jeweiligen Corona-Verordnungen erlassen. Zum Beispiel in Berlin, Sachsen und Bayern gibt es bereits solche Regeln. Im Detail freilich unterscheiden sie sich. Beispielsweise die Frage, wie intensiv der "Kundenkontakt" sein muss, wird unterschiedlich eingeordnet, ebenso die Verknüpfung mit aktuellen Inzidenzen. Zumeist gilt die Regel für Beschäftigte dann in den gleichen Bereichen, wo sie auch für die Gäste gilt. Also nicht im Handel allgemein, aber doch dort, wo es etwa Gastro-Angebote mit Sitzplätzen gibt.Insbesondere für Arbeitgeber wie den filialisierten Einzelhandel mit Standorten in diversen Bundesländern bleibt es kompliziert: "Bedauerlicherweise gibt es keine bundeseinheitlichen Regelungen", wünscht man sich bei Rossmann mehr Klarheit. Grundsätzlich hat es während der Pandemie nicht an Regeln und Maßnahmen gemangelt. Zugangsbeschränkungen oder Testpflicht bezogen sich aber nicht auf die Mitarbeiter, sondern immer auf die Bevölkerung, Kunden oder Gäste. Erst seit Kurzem rücken die Beschäftigten stärker in den Fokus. Italien ist nun mit einer 3G-Vorschrift in der gesamten Arbeitswelt vorgeprescht. Österreich hat ähnliche Gesetze auf den Weg gebracht.Hierzulande sind vergleichbare Vorgaben am Arbeitsplatz kaum vorstellbar. Die Politik will sich keine "Impf- oder Testpflicht durch die Hintertür" vorwerfen lassen. Unter Juristen sind viele überzeugt, dass der Zugang zu Arbeit nicht von einer 3G-Regel abhängig gemacht werden darf. Doch es gibt auch andere Ansichten.