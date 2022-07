„"Ich glaube, dass Frauen mehr Verantwortung übernehmen wollen. Nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch in der Gesellschaft."“ Saskia Schmaus

Wir wollen uns noch stärker am Lebenszyklus der Mitarbeiterinnen orientieren. Das beginnt beim Überarbeiten der Stellenbeschreibungen und reicht bis zum strukturierten Prozess für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Role Models sind von unschätzbarem Wert. Deshalb ist der Austausch in unseren mittlerweile zehn Mentorenprogrammen weltweit auch unglaublich wichtig. Hier sind Frauen in der Überzahl. Wenn sie sich ohne unser Zutun vernetzen, ist das eine große Kraft von innen heraus. Das Rise-Network, das in Beauty Care gegründet wurde, ist ein Beispiel. Es hat sich mittlerweile über alle Geschäftsbereiche und Funktionen ausgeweitet.Ein Netzwerk aus den Geschäftseinheiten, den Regionen, den Business Partnern von HR und unserem dreiköpfigen DEI-Team in der Zentrale.Ja, in Deutschland ist das ein viel größeres Thema als in einigen anderen Ländern. Zum Glück hat uns Corona alle noch offener für flexible Tagesabläufe gemacht. Man muss nicht mehr strikt von 9 bis 18 Uhr am Schreibtisch sitzen, um produktiv zu sein, sondern kann zwischendurch auch Zeit mit seinen Kindern verbringen.Ich glaube, dass wir in Deutschland ein gesellschaftliches Problem haben. Wenn Frauen Kinder bekommen, fühlen sie sich immer noch vor die Frage gestellt, ob sie eine gute Mutter oder gute Mitarbeiterin sein wollen. Unser Job ist es zu zeigen, dass beides funktioniert. Aber das können wir als Unternehmen nicht allein. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, bei dem sich in den letzten 40 Jahren leider nicht viel bewegt hat. Ein Beispiel: Henkel unterhält drei Betriebskindergärten, die bis 18 Uhr geöffnet haben. Kitas mit so einer langen Öffnungszeit können sie in Düsseldorf immer noch an einer Hand abzählen.Das ist immer eine Frage des individuellen Lebensentwurfs. Ich glaube aber, dass Frauen mehr Verantwortung übernehmen wollen. Nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch in der Gesellschaft. Positive Beispiele erfolgreich arbeitender Mütter machen ihnen Mut.Wir verstehen Vielfalt holistisch und fokussieren uns nicht nur auf das Geschlecht. Die Schwerpunkte unterscheiden sich je nach Region und Geschäftsfeld. In den USA ist Ethnicity ein großes Thema, in Lateinamerika sind es Menschen mit Behinderung. In Europa liegt im Klebstoffgeschäft der Fokus auf Frauenförderung, bei Waschmitteln ist es Internationalität, bei Beauty Care vielleicht sexuelle Orientierung. Wir können nicht alle Themen gleichzeitig bearbeiten. Nichtsdestotrotz bleibt Geschlechterparität ein konzernweites Ziel, das wir gemeinsam erreichen wollen.Gestaltung und Entfaltung steht bei ihnen erst mal im Vordergrund. Sie möchten den eigenen Purpose mit dem des Unternehmens verbinden. Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Generation sich bei uns wiederfindet in der Hoffnung, dass die Vereinbarkeit des Berufs mit der Familiengründung noch selbstverständlicher wird.So einfach ist das nicht. Wir wollen die strukturellen Voraussetzungen für weibliche Karrieren verbessern, aber an erster Stelle geht es immer um Eignung und Kompetenz.Wir haben noch zweieinhalb Jahre Zeit, um das Ziel der Geschlechterparität zu erreichen. Wir messen jährlich, wo wir stehen, um die Transparenz zu erhöhen. Es ist ein schönes Gefühl, das Thema voranzutreiben und der ein oder anderen Frau als Role Model zu dienen.