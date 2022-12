Anhören

Absolventenkongress Schwarz Gruppe zeigte Flagge in Köln

Lidl, Kaufland und die Schwarz Gruppe präsentieren sich 2022 erstmals gemeinsam auf dem diesjährigen Absolventenkongress in Köln. Es sei mit 100 qm Fläche der größte Stand auf der Messe gewesen, die nach drei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder stattfand.

Das Bewerber-Event in Köln gehöre "zu den wichtigsten Karriere-Events für Studenten, Absolventen und Young Professionals", hieß es bei Kaufland. Discounter Lidl freute sich "über den persönlichen, konstruktiven Austausch und das positive Feedback der Besucher an diesen Tagen" und will auch 2023 dabei sein. "Wir konnten beobachten, dass die Konsumgüterbranche auf dem Absolventenkongress sehr gut vertreten war", hieß es. Wer dieses Jahr in Köln fehlte, war Platzhirsch Rewe. Man habe das Recruiting angepasst an einen stark gewandelten Arbeitnehmermarkt, erklärte Kaufland. Kandidaten wie auch Mitarbeiter sehnten sich einerseits stärker nach Sicherheit und Stabilität. Andererseits habe in Zeiten von Lockdowns und Homeoffice-Pflicht das Bedürfnis nach mehr Flexibilität, Gesundheit und einer ausgewogenen Work-Life-Balance stark zugenommen. "Als Arbeitgeber hinterfragen wir uns daher regelmäßig und prüfen, ob unser Angebot und unsere Rahmenbedingungen noch attraktiv für unsere Zielgruppen sind."