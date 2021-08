Anhören

Agil Arbeiten Babyone gestaltet Zentrale neu

Die Franchise-Zentrale der 102 Babyone-Märkte in Münster wird so umgebaut, dass das bereichsübergreifende Arbeiten in wechselnden Teams besser möglich wird. Außerdem wächst die Zahl der Mitarbeiter.

So werden Babyone-Mitarbeiter der Bereiche Marketing, Einkauf, E-Commerce und IT zukünftig flexible Arbeitsplätze vorfinden. "Viele unserer Mitarbeiter nutzen nach wie vor gerne das Homeoffice für konzentriertes, ruhiges Arbeiten und verändern damit die Funktion unserer Büros. Dort stehen nun Austausch und kreative Prozesse in Teams im Mittelpunkt", erklären die Geschäftsführer des Familienunternehmens, Anna Weber und Jan Weischer. Herzstück des neuen Konzepts sind variable und modulare Multispace-Bereiche, die einen niederschwelligen Austausch zwischen den Teams fördern. Informelle Gespräche will das Handelsunternehmen mit Kaffeebars bewusst fördern.