Wert & Ehrlich

Teamarbeit stärkt Lösungskompetenz: Diese Erfahrung aus der Corona-Zeit will Marcell Boltz (3.v.r.) zur Regel machen.

Agile Führung Schneller werden durch die Krise

Das Krisenmanagement hat bei vielen Unternehmen eine Agilität in Gang gesetzt, die sie unbedingt beibehalten sollten im Tagesgeschäft, findet Marcell Boltz. Er ist als Strategieberater spezialisiert auf Lebensmittelunternehmen. Die besonderen Herausforderungen der Branche sind ihm wohl bekannt.

Wie es Unternehmen gelingt, zügiger als bisher neue Produkte oder Prozesse auf den Weg zu bringen, dafür hat es in den letzten drei Jahren viele Beispiele gegeben: "Gelernte betriebliche Abläufe wurden außer Kraft gesetzt, jeder konnte sich als Problemlöser einbringen", beschreibt Marcell Boltz, der sich als Berater auf Lebensmittelunternehmen spezialisiert hat, das Agieren in Krisenzeiten. Für ausbleibende Lieferungen, hohe Krankenstände und das drohende Ende der Gasversorgung mussten schnell und unkonventionell Lösungen gefunden werden: Alternative Bezugsquellen, neue Rezepturen und Einsatzpläne bis hin zum Reanimieren von Ölverbrennungsanlagen.



Genau diese Vorgehensweise sollte auch im Normalmodus zum Standard werden, wenn Hersteller etwa neue Produkte entwickeln. "So ein Prozess dauert in der Lebensmittelindustrie manchmal 18 Monate. Das ist viel zu lang", glaubt der gelernte Agile Coach und Scrum Master. Seine Frau hat lange in der Branche gearbeitet, er in mehreren Beratungen. Gemeinsam haben sie 2019 die Beratung "Wert & Ehrlich" gegründet, die Führungskräften das nötige Werkzeug, den richtigen Kommunikationsstil vermittelt, um in enger Teamarbeit kreative Kräfte besser freizusetzen. "Innovation ist das Gegenteil von Arbeitsteilung", ist Boltz überzeugt. Er weiß, dass das Wort agil "beliebig genannt und verbrannt ist. Mir geht es um eine besondere Form von Leadership, die alle Mitarbeiter zu Beteiligten macht, die etwas beitragen können zur Erneuerung und Verbesserung von Produkten oder Vorgehensweisen im Unternehmen."



Von Mode- oder Handyherstellern seien Konsumenten es gewohnt, dass Innovationszyklen immer schneller werden. "Lebensmittelhersteller aber sind auf etablierte, veränderungsarme Abläufe angewiesen, um die Stückkosten möglichst klein zu halten." Denn auf der Erlösseite seien sie limitiert durch eine Beziehung zum Handel, in der Preiserhöhungen kaum durchsetzbar sind. "Das hemmt sie, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren."