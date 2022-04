Alle Mitarbeitenden in der Logistik verdienen bei Amazon ab 12 Euro brutto aufwärts pro Stunde plus Extras. Nach 12 und 24 Monaten erhöht sich der Lohn automatisch. Nach 24 Monaten verdienen Amazon Beschäftigte durchschnittlich rund 2 750 Euro brutto im Monat, inklusive beschränkter Mitarbeiteraktien und zusätzlicher Extras. Gehälter für Fach- und Führungskräfte fallen entsprechend höher aus. Wichtig ist, dass wir unser Lohnpaket regelmäßig überprüfen, um wettbewerbsfähig zu sein.Frauen in der Amazon Logistik sind keine Seltenheit, sondern völlig normal. Wir ermutigen junge Absolventinnen, die Logistik als spannenden Arbeitsbereich ins Kalkül zu ziehen. Bei den großen Logistikzentren – aktuell 17 – sind sieben Standorte von weiblichen Standortleiterinnen geführt. Dieses Jahr eröffnen noch die Standorte in Hof-Gattendorf und Helmstedt, die ebenfalls eine Standortleiterin bekommen. Es gibt auch in den mittleren Managementpositionen zahlreiche Frauen. Viele unserer weiblichen Führungskräfte werben aktiv für Frauen in der Logistik – sei es intern als Mentoren oder extern als "Vorbild".Mehr als 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in unserer Logistik bewerten ihre Arbeit in aktuellen Umfragen mit Bestnoten. Wir denken nicht, dass eine Tarifvereinbarung Amazon Mitarbeitenden zu Gute kommen würde. Darüber hinaus haben wir an allen Logistikzentren fest etablierte Kooperationen mit unseren Betriebsräten, die von allen Beschäftigten gewählt werden und die die gesamte Belegschaft repräsentieren.