Zweimal 500 000 Dollar, sechsmal 100 000 Dollar, Autos und Urlaubsreisen können Amazon-Mitarbeiter gewinnen, wenn sie sich impfen lassen. Am Freitag startete der größte Online-Versender seine Impflotterie, die sich vor allem an Beschäftigte in den Lagern, bei den Lieferdiensten und bei der Supermarkt-Kette Wholefoods richtet.

Zweimal 500 000 Dollar, sechsmal 100 000 Dollar, Autos und Urlaubsreisen können Amazon-Mitarbeiter gewinnen, wenn sie sich impfen lass