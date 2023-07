Anhören

Auf der in Deutschland reichweitenstärksten Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu werden zukünftig auch Stellenanzeigen der jeweiligen Unternehmen ausgespielt. Sie stammen von der Recruitingplattform Onlyfy one, die wie Xing und Kununu unter dem Firmendach von New Work SE angesiedelt sind. Dank der Einbindung externer Kanäle erscheinen Onlyfy-Jobgesuche auf bis zu 900 weiteren Job-Boards. Um Talente aus Produktion oder Handwerk besser anzusprechen, werden sogar Kanäle wie Kleinanzeigen und regionale Stadtportale genutzt.