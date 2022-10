Anhören

Arbeitgeberbewertung Globus Baumärkte punkten auf Kununu

Auf der Online-Bewertungsplattform Kununu schneidet Globus Baumarkt besser ab als der Durchschnitt der Branche.

Mitarbeiter des Baumarktbetreibers bewerten das Unternehmen mit durchschnittlich 4,3 Punkten und damit einen Punkt höher als die Wertung für die gesamte Branche Handel ausfällt. Die Weiterempfehlungsrate liegt mit 85 Prozent ebenfalls im oberen Bereich.



"Wir investieren in die Personalentwicklung jährlich mehrere Millionen Euro", sagt Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG. Sie führt die positive Bewertung nicht zuletzt auf die umfassenden Weiterbildungsangebote, die flexiblen Arbeitszeiten, die guten Aufstiegsmöglichkeiten, die betriebliche Altersvorsorge und die Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle zurück.



Ein wichtiger Baustein sei auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, das seit Neuestem in Kooperation mit der Krankenkasse Barmer umgesetzt werde. "Unser Ziel ist es, das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter gesünder zu gestalten", so Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht der Globus Fachmärkte.