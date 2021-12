2006 wurde die Veranstaltungsreihe gemeinschaftlich initiiert, um die Besonderheit der Unternehmenskategorie stärker in den Fokus zu rücken. Denn genau das ist der Stiftungsauftrag. Veranstalter ist der Entrepreneurs Club, Projektleiter Sebastian Klemm. Er weiß, dass viele Familienunternehmen im Employer Branding ihr Potenzial noch nicht voll ausschöpfen, aber nennt Ansatzpunkte: "Young Professionals wollen etwas bewegen, sie wünschen sich Sinn und Nachhaltigkeit. Wo könnten sie das besser verwirklichen als im Familienunternehmen?"Auch in puncto Sicherheit, die der jungen Generation so wichtig ist, können Familienunternehmen seiner Meinung nach trumpfen: "Sie entließen während der Pandemie weniger Arbeitnehmer als die Dax-Konzerne." PWC selbst zeigt in einer weiteren Studie, dass Verjüngung an der Spitze in Sicht ist. In vielen Inhaberfamilien wachse eine junge, gut ausgebildete Generation heran, die entschlossen ist, Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen.