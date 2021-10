Anhören

Merken



Arbeitgeberimage Henkel relauncht Employer Branding : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Henkel frischt den Arbeitgeberauftritt auf. Neben einer neuen globalen Karriere-Website stellt der Konsumgüter-Riese eine digitale Employer-Branding-Kampagne vor, die in 79 Ländern zu sehen sein wird.

Motto: "Dare to make an impact?" Mit der Kampagne verdeutlicht der Konzern, dass sich die Unternehmenskultur in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat und er eine Arbeitsumgebung bietet, in der Mitarbeiter sich persönlich wie beruflich entfalten können. Zielgruppe ist vor allem die Generation Z, die bei der Wahl des Arbeitgeber als besonders anspruchsvoll gilt.