"Das Büro kann gewinnen, wenn Flächen kuratiert und Energie reingebracht werden", ist Gebhardt überzeugt. Kreativ-Workshops oder Onboarding Events seien etwa Möglichkeiten, Leben "in den Laden" zu bekommen. Sie empfiehlt außerdem, Handels- und Büroflächen zu integrieren, und deren Funktionen auf gemeinsamen Flächen zu verknüpfen. So kann etwa eine Shopping-Mall auch Räume für (stundenweises) mobiles Arbeiten anbieten. Damit holt man sich, so die Idee, sowohl Kunden als auch Talente ins Haus. HR-Manager, Flächenplaner und Facility-Manager müssen ohnehin zusammenarbeiten, damit in die Gestaltung viele Perspektiven einfließen, so Gebhardt."Raum wirkt, er schafft Identität und Bindung", ist auch Samir Ayoub, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Designfunktion überzeugt. Es gibt aktuell viele Unternehmen, die Gestaltung offensiv angehen, um im Wettbewerb um Talente und bei der Motivation der Mitarbeiter mit einem ansprechenden Arbeitsumfeld zu punkten. Prozesse unterstützen sowie Zusammenarbeit und Flexibilität fördern, sind wichtige Ziele der Projekte, ermittelte Designfunktion in einer Umfrage unter Kunden. Dass dabei nicht nur die "Hardware" eine Rolle spielt, sondern auch die Führungskultur, versteht sich. Vertrauen sei ein wichtiges Führungsprinzip in der hybriden Arbeitswelt, so Ayub. Sie sei die Basis für selbstverantwortliches Arbeiten. Die mittlere Führungsebene spielt seiner Erfahrung nach eine entscheidende Rolle bei der Transformation hin zur neuen Arbeitskultur, die auch mit räumlichen Privilegien für den Chef aufräumt. Sie wie die Mitarbeitenden einzubeziehen und zu Akteuren zu machen, sei ein wichtiges Erfolgskriterium. "Wir gehen ins Büro zurück, aber mit klarem Bedürfniswandel", bringt Simone Bückstedt vom Planungsunternehmen Drees und Sommer die Lage auf den Punkt.