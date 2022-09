Anhören

Arbeitsbedingungen LKW-Fahrer besser behandeln im LEH

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fordert bessere Arbeitsbedingungen an den Laderampen in Handel und Industrie. In der täglichen Praxis würde LKW-Fahrern vielfach der Zugang zu Sanitärräumen sowie zu betrieblichen Pausen- und Aufenthaltsräumen verweigert.

Dies sei inakzeptabel und inhuman. Der BGL schlägt eine Änderung der Verordnung über Arbeitsstätten vor, die Fremdpersonal einschließt in die Bestimmungen zu Sanitär- und Sozialräumen.