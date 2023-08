Anhören

Merken



Arbeitskräftepotenzial Einmal Teilzeit – immer Teilzeit : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Für 75 Prozent der Fachkräfte in Teilzeit steht fest, dass sie dauerhaft in Teilzeit bleiben möchten. Das zeigt eine Befragung von 3000 Fachkräften, darunter 830 in Teilzeit, vom Jobportal Meinestadt.de.

Dazu passen die Gründe für ein reduziertes Arbeitspensum: Nur jede zweite Person gibt Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen an. Knapp 30 Prozent reduzieren ihre Arbeitszeit für mehr Lebensqualität oder andere Interessen. In dieser komplett "freiwilligen" Gruppe sind die Männer deutlich überrepräsentiert. 38 Prozent der Fachkräfte glauben, dass Teilzeitkräfte gegenüber Vollzeitkräften insgesamt im Job benachteiligt werden, 76 Prozent schätzen die Chancen auf eine Führungsposition deutlich schlechter ein. Ihre Arbeitgeber erleben zwei Drittel der Befragten als sehr offen gegenüber Teilzeit.