Arbeitskräftewanderung Von der Gastronomie in den Supermarkt

Über 200 000 Arbeitskräfte hat die Gastronomie allein 2020 verloren, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Aber auch, wohin die Jobwechsler gingen.

Die allermeisten (rund 35 000) fingen in Verkaufsberufen neu an, beispielsweise als Kassierer im Supermarkt. 27 000 Menschen traten einen neuen Job im Logistikbereich an, beispielsweise im Lager oder als Paketbote. Weitere 27 000 Menschen wechselten in Bürojobs. Beliebte Ziele waren außerdem Lebensmittelherstellung, Reinigungsberufe und Erziehung.