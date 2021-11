"Long Homid" haben die Rheingold-Psychologen das Phänomen getauft – angelehnt an die Langzeitwirkung einer Corona Infektion. "Long Homid" hat seinen Ursprung in freiwilliger Selbstausbeutung, nicht endenden Arbeitszeiten, aber auch Langeweile, Einsamkeit oder dem Gefühl, für die geleistete Arbeit nicht mehr gesehen und gewertschätzt zu werden. Mit mangelnder Sichtbarkeit hätten übrigens gerade Führungskräfte zu kämpfen. Typisch auch: Viele Menschen geraten nach anfänglicher Begeisterung erst spät in eine Spirale aus Erschöpfung, depressiver Verstimmung und empfundener Selbstauflösung. Ihnen fehlt die Office-Gemeinschaft und damit das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein. Die Öffnung der Büros im Zuge der Corona-Lockerungen hat sie sicher gefreut. "Doch eine Rückkehr in alte Zeiten wird es nicht geben", sagt Langebartels. Hybrides Arbeiten wird normal und über die Krise hinaus haben viele Firmen längst Regeln getroffen. "Sobald aber im Homeoffice gearbeitet wird, verändert sich automatisch auch die Arbeit im Büro", erklärt die Psychologin. Schon weil manche Kollegen und Chefs fehlen. Sie plädiert an Unternehmen und Führungskräfte, bei dieser großen Arbeitsumstellung weniger die Leistungskontrolle im Fokus zu haben, als vielmehr die seelische Herausforderung für die Mitarbeiter. "Oft hilft es schon, das Bedürfnis nach Sichtbarkeit zu erkennen und durch regelmäßige virtuelle Treffen Bindung und Wertschätzung zu vermitteln", sagt sie. "Sehen, was der Einzelne braucht", sei essenziell. "Ist es Zuspruch, sind es klare Ansagen? Wie kann ich einen Austausch pflegen, der nicht leistungsgebunden ist?" Das gelte nicht nur für die einzelnen Mitarbeiter, sondern auch für ganze Teams.Homeoffice als langfristiges Arbeitskonzept erfordere neue Maßnahmen: "Werkstolz und sinnstiftenden Gemeinsinn" nennt sie als Stichwort. "Schauen, was geschafft wurde und sich gemeinsam darüber freuen. Nicht nur To- do-Listen anlegen, sondern Schlusspunkte hinter Projekte setzen." Je nach Arbeitstyp seien manche Mitarbeiter über "individualisierte Leitplanken" glücklich. In der IT etwa sei Monitoring weit verbreitet. Vorteil: "Es nimmt die Bürde der totalen Selbstverantwortung ab." Selbsterkenntnis hilft dabei, gut durch den Winter zu kommen – am offensichtlichsten ist das bei "Privatiers" und "Selbstausbeutern".