Arbeitsmarkt Beschäftigungsquote der Frauen gestiegen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Fast 60 Prozent aller Frauen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland arbeiten in einem sozialversicherungspflichtigen Job. Dabei zeigen sich große regionale Unterschiede.

In Ostdeutschland liegt die Beschäftigungsquote mit 62,7 Prozent deutlich über der der Frauen in Westdeutschland (58,4 Prozent). Das meldet die Bundesagentur für Arbeit. Zwei Drittel der erwerbsfähigen Sächsinnen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, aber nur gut jede zweite Frau in Bremen. Die Beschäftigungsquote der Männer liegt bei insgesamt 65,9 Prozent.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist in den letzten zehn Jahren insgesamt um knapp 18 Prozent auf 34,4 Millionen gewachsen. Mit einem Plus von 19 Prozent auf 16 Millionen Beschäftigte legten die Frauen stärker zu als die Männer (plus 17 Prozent). Allerdings arbeiten knapp 50 Prozent der Frauen in Teilzeit.