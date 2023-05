fotoAndalucia/shutterstock

Arbeitsmarkt Deutschland Zu viele Menschen arbeiten Teilzeit

Könnte man mehr Teilzeitarbeitende Vollzeit beschäftigen, wäre die demographische Lücke etwas kleiner, glaubt man beim Institut der deutschen Wirtschaft. Denn aktuell arbeiten 25 Prozent der Erwerbstätigen höchstens 30 Stunden pro Woche.

Unter den Frauen sind es 41 Prozent. Haben sie Kinder unter 14 Jahren, wächst die Quote sogar auf 59 Prozent. Auch von den Menschen ohne berufliche Ausbildung arbeitet die Hälfte in Teilzeit, weitere 40 Prozent sind gar nicht erwerbstätig. In der Gruppe Ü60 arbeiten 44 Prozent höchstens 30 Stunden in der Woche. Das IW empfiehlt, diese Arbeitsmarktreserven konsequenter zu erschließen. Denn bis 2030 erreichen knapp neun Millionen Menschen das Rentenalter – es rücken aber nur sechs Millionen Menschen nach. Die Zahlen zeigten auch, dass gute Verdienste immer noch an ein hohes Arbeitsvolumen gekoppelt sind. Denn den höchsten zeitlichen Einsatz erbringt die Gruppe mit einem Bruttogehalt von mehr als 6 000 Euro.