Arbeitsmarkt Fachkräftebedarf hat zwei Verläufe

Bis zum Jahr 2040 werden in Deutschland rund 3,6 Mio. Arbeitsplätze neu entstehen und etwa 5,3 Mio. Arbeitsplätze weniger vorhanden sein. Die Ursache für den Rückgang der Arbeitsplätze liegt zu fast einem Drittel (1,7 Mio.) an der demografischen Entwicklung.

Dies ist eine der zentralen Aussagen des Fachkräftemonitorings des Bundesarbeitsministeriums. Es zeigt auf, wie viele und vor allem wo Arbeitsplätze in den kommenden fünf bis 20 Jahren wegfallen und neu entstehen könnten. Schon bis 2025 werden eine halbe Million Arbeitsplätze mehr neu zu besetzen sein als Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt nachkommen. Auch hier kommt es zu einem Paradoxon: In einigen Branchen und Regionen werden Fachkräfte abgebaut, anderswo wird dringend gesucht. Passungsprobleme durch Digitalisierung, Demografie und Decarbonisierung gelten als Riesenherausforderung am Arbeitsmarkt.