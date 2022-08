Anhören

Merken



Arbeitsmarkt Fachkräftemangel nimmt weiter zu : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Im Juli waren 49,7 Prozent der Unternehmen in Deutschland vom Fachkräftemangel betroffen. Dieser erreichte damit einen neuen Höchststand, meldet das Ifo-Institut.

Der bisherige Rekord vom April mit rund 43 Prozent wurde damit "deutlich" übertroffen, so die Arbeitsmarkt- und Konjunkturforscher. Mit einem Anteil von 54,2 Prozent zeigten sich die Dienstleister am stärksten von knappen Fachkräften betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe klagten 44,5 Prozent der Umfrageteilnehmer über fehlendes Fachpersonal, darunter 58,1 Prozent der Nahrungsmittelhersteller.



Der Einzelhandel war mit 41,9 Prozent betroffen, und im Großhandel meldeten 36,3 Prozent der Firmen einen Mangel an Fachkräften. "Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden", sagt Stefan Sauer, Arbeitsmarktexperte am ifo Institut. "Mittel- und langfristig dürfte dieses Problem noch schwerwiegender werden." Das Ifo-Institut erhebt diese Daten im Rahmen seiner Konjunkturumfrage seit dem Jahr 2009.