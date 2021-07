Anhören

Arbeitsmarkt Handel beschäftigt stabil

Trotz Pandemie ist die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel im Jahr 2020 kaum zurückgegangen. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 waren weiterhin rund 3,1 Millionen Menschen im Einzelhandel beschäftigt, hat die Bundesagentur für Arbeit ermittelt.

Im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verzeichnete die BA im Vergleich zu 2019 sogar erneut ein leichtes Plus von knapp 12.000 Stellen. Stark rückläufig ist im Vorjahresvergleich hingegen die Zahl der Minijobber, die im Jahr 2020 erneut um mehr als 13.000 Stellen sank. Die trotz Corona stabilen Beschäftigungszahlen sieht der Handelsverband Deutschland (HDE) in engem Zusammenghang mit der Kurzarbeit. Nach aktuellen Schätzungen des ifo-Instituts lag die Zahl der Kurzarbeiter im Juni 2021 im Einzelhandel mit über 100.000 Menschen weiter auf einem sehr hohen Niveau. „Tatsächlich kämpfen ganz viele Nonfood-Händler zumeist weiterhin um ihre wirtschaftliche Existenz“, betont Steven Haarke, HDE-Geschäftsführer Arbeit und Soziales. Die Lage in der Branche sei weiterhin sehr kritisch, auch weil noch völlig unklar sei, wie es im Herbst mit der Pandemie weitergehe. "Hinzu kommt, dass die dritte Welle im Frühjahr 2021 mit dem Lockdown über viele Wochen in den aktuellen BA-Daten zur Beschäftigung noch gar nicht enthalten ist, da diese immer sechs Monate Nachlauf haben“, erläutert Haarke.