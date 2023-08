Auch Ältere pochen auf kürzere Arbeitszeiten

Niedrige Stressresistenz

Zu viele Möglichkeiten machen Druck

(Adrian Arab)

Um an die besten Talente zu kommen, setzt Noll darauf, Augenhöhe herzustellen und Hierarchien abzuflachen. So arbeitet Henkel aktuell an sogenannten Youth-Boards: Junge Kollegen sollen in diesen Gremien direkt mit der Geschäftsleitung sprechen, um Anliegen einzubringen. Ein Wunsch, den Noll selten hört, ist übrigens die Vier-Tage-Woche – immerhin der Kampfbegriff schlechthin, wenn es darum geht, die Gen Z als Schlafwagen-Generation darzustellen. Sie erklärt sich diese Zuschreibungen auch mit Neid: Die Generation Z fordere eben selbstbewusst Dinge ein, die sich ältere Generationen nicht zu fordern getraut hätten.Dabei gehört zu den Paradoxien in der Debatte, dass die Kritiker der Gen Z längst Teile ihres Forderungskatalogs übernommen haben. Anfang April verkündete etwa Deutschlands größte Industriegewerkschaft IG-Metall, sie wolle in der Stahlbranche für die Vier-Tage-Woche kämpfen – für 32 statt 35 Stunden. Rente, Eckbüro und Dienstkombi mögen als Statusobjekt für die Boomer zwar noch taugen – doch fragt sich auch hier so mancher, ob der Weg dorthin glücklich gemacht hat.Einer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, zwischen den Generationen zu vermitteln, ist Charles Bahr. Der "jüngste Agentur-Chef Deutschlands" (OMR) ist eine der wahrnehmbarsten Stimmen seiner Generation. Seit er 15 Jahre alt ist, berät er Unternehmen wie die Deutsche Bahn, McDonalds oder die Allianz. Das Gespräch mit der LZ führt Bahr auf der Terrasse eines Luxushotels in Malaga, wo er an seinem neuesten Projekt arbeitet: Einer Managementberatung für Unternehmen, die sich "auf die Herausforderungen der neuen Generation" vorbereiten.Den größten Unterschied zwischen Gen Z und älteren Generationen sieht Bahr darin, dass für letztere die Arbeitswelt "ein Marathon und kein Sprint" sei. Er glaubt, dass klassische Lohnarbeit für junge Menschen nicht mehr die einzig anerkannte Selbstverwirklichungsoption ist. Das schließe zwar harte Arbeit nicht aus. Nur müssten Rahmenbedingungen wie Nachhaltigkeit, mentaler Ausgleich oder gesunde Work-Life-Balance stimmen.Um junge Mitarbeiter zu motivieren, müssten Unternehmen verstehen, dass jede Generation ihre eigenen Anreize brauche: Konnten die Boomer noch mit klapperndem Dienstwagenschlüssel gelockt werden, so sei die jüngere Generation unbestechlicher. "Für die Gen Z spielt es heute eher eine Rolle, ob ihre Meinungen und Beiträge innerhalb der Organisation ernst genommen werden", sagt Bahr.Dennoch hält er nicht jede Kritik an der Arbeitsmoral seiner Generation für unberechtigt: Die Belastungsgrenze der Gen Z sei zu niedrig, berechtigte Kritik werde oft als Angriff auf die Persönlichkeit wahrgenommen. Dazu komme nach den Krisen der vergangenen Jahre eine weit verbreitete Unsicherheit. "Ich glaube, dass sich meine Generation noch eine andere Form der Stressbewältigung aneignen muss", sagt Bahr.Ist sie auch überfordert? Ja, meint Simone Simons. Bei Fressnapf mit 16 000 Mitarbeitern leitet Simons das Employer Branding, also jene Abteilung, die den Tiernahrungs-Spezialisten Bewerbern als attraktiven Arbeitgeber erscheinen lässt. Dabei ist Simons gleich im doppelten Sinne Praktikerin: In ihrer Freizeit lehrt sie als Dozentin an der Universität Münster.Was Simons in ihrer Doppelfunktion immer wieder begegnet: Lethargie. Nicht, weil Studenten und junge Mitarbeiter faul wären – eher, weil viele Möglichkeiten auf hohe Erwartungen prallen: "Die Gen Z hat tausende von Optionen, will erfolgreich sein und steht doch unter einem irrsinnigen Leistungsdruck durch die Social Media Welt. Ja, das kann manchmal ein bisschen lethargisch machen."Gleichzeitig unterscheide sich die junge Generation vor allem in einer Eigenschaft: Sie tritt selbstbewusster auf, wenn es darum geht, bei Entscheidungsprozessen mitzureden oder etablierte Arbeitsweisen zu hinterfragen. Das sei einerseits "ziemlich beeindruckend, denn es zeigt, dass sie Verantwortung übernehmen und wirklich etwas bewegen möchte", so Simon. Gleichzeitig müsse man als Führungskraft klar machen, wann der Raum für Diskussionen ende: "Da geht es auch um Respekt, Verständnis und die Bereitschaft, sich erst einmal mit einem Thema zu beschäftigen, bevor man Verbesserungen anstrebt."Insgesamt sieht Simons ihr Unternehmen als lernende Organisation, in der sich alle Generationen gegenseitig etwas abschauen können: Die Boomer von der Gen Z etwa die Experimentierfreude und die Bereitschaft, innovative Wege zur Problemlösung zu gehen. Und die Gen Z von den Boomern die Fähigkeit, Kritik als Chance zu betrachten, aus Fehlern zu lernen – und es beim nächsten Mal besser zu machen.