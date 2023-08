Unternehmen sollten mehr tun, um ältere Arbeitnehmer zu halten

Mit gestandenen Mittfünfzigern habe er zuletzt einige Auftraggeber überzeugt, sagt Peter Sothmann. Dafür sorge nicht nur der Fachkräftemangel. Hier kommt Sothmanns zweiter Punkt: "Die Vertreter der Generation X werden gern eingesetzt als Vorbild für die Jüngeren." Dafür, ihnen den Spaß am Arbeiten zu vermitteln und Tugenden wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Denn einige seiner Mandanten "fremdelten" regelrecht mit der Generation Y und Z, wenn die Bewerber umfassende Erwartungen an die Firma formulieren und komplett remote arbeiten und führen wollen, noch bevor Einzelheiten der neuen Aufgabe geklärt sind. "Fünf Tage Präsenz verlangt kein Arbeitgeber mehr, aber eine Erwartungshaltung, die sich an der betrieblichen Realität orientiert."Die Berufserfahrenen wechseln oft mit dem Motiv, mehr Freude bei der Arbeit zu finden, weiß Sothmann. "Geld ist nicht mehr ihre erste Priorität, die nächste Karrierestufe auch nicht." Oft seien sie die politischen Ränkespiele in ihrem Unternehmen leid. "Auch Startups können attraktiv sein für diese Klientel, weil sie hier 1:1 ihre Expertise einbringen können", so der Headhunter. Umgekehrt gefällt jungen Unternehmen an älteren Führungskräften, dass sie vermutlich nicht nach 15 Monaten schon wieder wechseln, wie das Berufseinsteiger gerne tun.Der Headhunter rät Unternehmen, "mehr dafür zu tun, dass man die kampferprobten Ü-50-Manager hält." Auch weil diese Zielgruppe wieder bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe: "Der Neustart mit über 50 ist absolut möglich und die Zeit, als "Best-Ager" etwas stiefmütterlich behandelt wurden, ist vorbei", glaubt Sothmann.