Die Reform des Ehegattensplittings wird gerade heiß diskutiert. Sie gilt als Hebel, um Frauen stärker an der Erwerbsarbeit zu beteiligen und damit eine Reserve zu heben in Zeiten des Fachkräftemangels. Ein OECD-Webinar erklärt, welche Strukturen in Deutschland das Massenphänomen Teilzeit begünstigen.

Der Gender Pay Gap hat Konsequenzen für das Arbeitsangebot der Frauen in Deutschland: Mit 14 Prozent liegt er zwei Prozentpunkte höher als im Durchschnitt der OECD-Länder. Dadurch nehmen Frauen schnell die Rolle der "Zweitverdienerin" ein. Das liefert den Hauptverdienern ökonomische Gründe, am Arbeitsvolumen nichts zu verändern, wenn Kinder geboren werden. Das Ehegattensplitting verstärkt diesen Effekt zusätzlich, denn in Deutschland werden Zweitverdiener in Ehen und Lebenspartnerschaften mit dem zweithöchsten Grenzsteuersatz in der OECD belegt – nach Belgien.Mit vielen Länder-Vergleichsstatistiken eröffnete Monika Queisser ein Expertinnenpanel der OECD zum Thema Geschlechtergleichstellung: Verdient eine Person ein Drittel weniger als ihr Partner, wird das Gehalt in Deutschland mit über 50 Prozent besteuert. In vielen OECD-Ländern mit Individualbesteuerung seien die Unterschiede zwischen Ehepartnern weit geringer, zudem mache eine Steuerquote von rund 40 Prozent das Arbeiten deutlich attraktiver.Positiv bewertet Queisser hieruulande die im internationalen Vergleich hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen. Hierzulande arbeiten immerhin 76 Prozent der Mütter mit 3- bis 5-jährigen Kindern, weit mehr als in vielen südlichen Ländern. "Aber in Teilzeit. Und das Problem daran ist, dass sie das aufgrund fehlender Anreize oft bis zum Ende ihres Erwerbslebens tun", sagte Katharina Wrohlich vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, in Berlin. Soziale Normen wirkten verstärkend. Ein Beleg: Es ist typisch für alle deutschsprachigen Länder, dass Mütter ihre Arbeitszeit reduzieren, sobald Kinder kommen.Beim Wiedereinstieg nach der Babypause sieht Monika Queisser vor allem Arbeitgeber in der Pflicht, den richtigen Rahmen für ihre Mitarbeiterinnen zu schaffen. Denn die Rückkehr auch in der gewünschten Teilzeit berge Frustrationspotenzial, wenn der Job weniger anspruchsvoll ist und die zeitliche Verfügbarkeit Dienstreisen oder Fortbildungen vereitelt. "Kann ich den Beruf noch so ausführen, wie ich das möchte?", könne die Frage lauten und die Enttäuschung der Frauen über den Karriereknick ein späteres Aufstocken verhindern.