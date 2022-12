Arbeitszeit: Personaleinsatz ohne Nasenfaktor

Gamification, das heißt der spielerische Umgang für den Nutzer des Tools, bekannt aus dem Design von Lernsystemen, spielt auch bei der Gestaltung der WMFs eine wichtige Rolle. Für Bewerbungen auf unbeliebte Schichten können etwa Pluspunkte oder Gutscheine vergeben werden.Der schwedische Händler Coop Värmland plant den Einsatz der rund 1 500 Mitarbeiter in den 62 Märkten mit dem WMS von Relex. Gestartet war Coop im April 2018 mit einem Pilotprojekt, der Rollout in den 62 Märkten erfolgte im Laufe des Jahres 2020. "Wir arbeiten jetzt mit einem System, dass die Vereinbarungen mit den Gewerkschaften und die Anforderungen des Arbeitsrechts sowie unsere Unternehmenspolitik abbildet", sagt Per Strand, Operations Manager der Coop Värmland. Darüber hinaus sei das Personaleinsatz-Tool nahtlos angebunden an die Planungssysteme zur Absatzprognose und Disposition. Die Einsätze könnten damit besser an das reale Arbeitsaufkommen angepasst werden, so die Erfahrung bei der Coop Värmland.Schichtwechsel, Extraschichten oder Einsätze in anderen Märkten seien kein Problem mehr und könnten Mitarbeitern transparent kommuniziert werden. Auch für Manager Strand ist die gestiegene Mitarbeiterzufriedenheit, die Coop in einer Befragung ermittelte, ein wichtiger Pluspunkt der Lösung. Die Planungszeit war zuvor um das Sechsfache höher und die Personalkosten konnten durch die bessere Planung deutlich reduziert werden, so das Fazit der Schweden.