Autor Steffen Görres ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg

Arbeitszeiterfassung Mit Aufzeichnungspflicht ist nicht zu spaßen

In einem jüngst vom Landesarbeitsgericht Hamm in zweiter Instanz entschiedenen Fall (Az.: 13 Sa 1007/22) zeigt sich, dass eine fehlerhafte Zeiterfassung erhebliche Konsequenzen haben kann. Dort hatte sich eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin im Zeiterfassungssystem eingestempelt. Sie hatte den Betrieb dann aber verlassen und in einem Café eine rund zehnminütige Pause gemacht, ohne sich aufzustempeln. Laut Arbeitszeiterfassung hatte sie also in dieser Zeit gearbeitet.



Das LAG Hamm hat eine daraufhin ausgesprochene fristlose Kündigung für wirksam angesehen. Ein Arbeitszeitbetrug wird von den Arbeitsgerichten nicht toleriert. Auf der ersten Prüfungsebene wird Arbeitszeitbetrug von den Gerichten bei genereller Betrachtung als geeigneter Grund für eine fristlose Kündigung angesehen. Auch der zweite Prüfungsschritt, ob die Kündigung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles gerechtfertigt ist, wurde vorliegend bejaht. Ausschlaggebend für die Rechtfertigung der fristlosen Kündigung – auch ohne vorherige Abmahnung – dürfte gewesen sein, dass die Arbeitnehmerin ihr Fehlverhalten leugnete, als sie von ihrem Chef zur Rede gestellt wurde. Erst als er ihr anbot, Beweisfotos auf seinem Handy zu zeigen, räumte sie ihr Fehlverhalten ein. Das LAG Hamm gelangte aufgrund dessen zu der Überzeugung, eine Abmahnung hätte nicht zu einer Änderung des Verhaltens auf Seiten der Arbeitnehmerin geführt. Als besonders gravierend wertete das Gericht hier ihr „Nachtatverhalten“, da sie ihren Chef auf Anfrage angelogen und den Betrug zunächst geleugnet und verschleiert hatte.



Teilweise wird es verwundern, dass auch die Schwerbehinderung der Arbeitnehmerin und der daraus resultierende Sonderkündigungsschutz der Kündigung nicht entgegenstand. Hier wird jedoch häufig nicht erkannt, dass auch schwerbehinderte Arbeitnehmer gekündigt werden können, wenn der Kündigungsgrund – wie im vorliegenden Fall – keinen Bezug zu der Schwerbehinderung aufweist. Es muss dann nur vor Ausspruch der Kündigung die erforderliche Zustimmung der zuständigen Behörde eingeholt werden.