Mehr als 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und unterschiedlicher Größe sollen an der Studie teilnehmen, so das RND. Die Bewerbungsphase beginne am 1. September. Die Vier-Tage-Woche wird in Deutschland seit längerem intensiv diskutiert, einige wenige Unternehmen bieten sie explizit an. Dazu gehören aus dem Handel Hornbach und Tegut Logistik. Die verkürzte Woche nutzen auch immer mehr Handwerker, um überhaupt noch Fachkräfte für sich zu gewinnen. Inwiefern sie die Produktivität schwächt, wird eines der Ergebnisse des Pilotversuchs in Deutschland sein. Die bisherigen Studien im Ausland führten fast zu durchweg positiven Ergebnissen, wurden aber auch als nicht repräsentativ kritisiert.