Auch nach der Pandemie Jeder Vierte arbeitet im Homeoffice

Auch nach dem Ende der Pandemie arbeiteten im vergangenen Jahr 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich von zu Hause, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im Jahr zuvor, als einschneidende Corona-Schutzmaßnahmen galten, waren es 24,9 Prozent.

Im Jahr 2019, vor der Pandemie, hatten diese Möglichkeit 12,8 Prozent genutzt.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland über dem EU-Schnitt von 22,6 Prozent. Homeoffice-Spitzenreiter sind die Niederlande mit 53,2 Prozent vor Schweden (45 Prozent) und Finnland (40,6 Prozent). In Rumänien und Bulgarien arbeiten hingegen mit jeweils gut 4 Prozent die wenigsten Berufstätigen von zu Hause aus.

Der Anteil der Heimarbeiter unterscheidet sich je nach Branche deutlich. So arbeiten drei von vier IT-Dienstleistern im heimischen Büro. Sehr selten hatten Beschäftigte des Einzelhandels (8,3 Prozent) oder des Gesundheitswesens (6,6 Prozent) Gelegenheit, ihren Job in den eigenen vier Wänden zu erledigen.