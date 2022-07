Anhören

Aufzeichnungspflicht About You testet Arbeitszeiterfassung

Die Otto-Tochter About You testet derzeit sowohl die Zeiterfassung per Gerät vor Ort als auch per Eingabemaske auf dem Rechner oder in der App. "Seit dem Eu-GH-Urteil von 2019 schwebt die Aufzeichnungspflicht wie ein Damoklesschwert über HR", erklärt HR-Expertin Annika in der Beek.

Denn seitdem ist die Aufzeichnung zwar Pflicht, wird aber in der Praxis nur zögerlich umgesetzt. Gleichzeitig möchte der Online-Modehändler die Daten nutzen, um strukturelle Überstunden besser auszugleichen. Über große Ausschläge werde jeden Monat mit den Führungskräften gesprochen. Im Juni endete die erste sechsmonatige Testphase, erfährt man im Xing-Podcast New Work Stories.