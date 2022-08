Der Handel gute Argumente hat, um bei jungen Menschen zu punkten. Doch diese erreichen oftmals nicht die Zielgruppe. Ulrike Witt, Personalexpertin beim EHI, zur Einschätzung der Lage auf dem aktuellen Ausbildungsmarkt.



Corona hat für einen Tiefpunkt in der dualen Ausbildung gesorgt:

Kann dieser in diesem Jahr überwunden werden, oder setzt sich der

Bewerbermangel fort?

Es hat keine grundsätzliche Trendumkehr stattgefunden. Wir werten zurzeit die Karriereseiten der Handelsunternehmen aus und sehen, es gibt noch viele offene Ausbildungsstellen. Auszubildende können sich aussuchen, wo sie starten. Laut unserer letzten Umfrage haben vor allem Filialen Probleme, ihre Auszubildendenstellen zu besetzen. Das sagten 69 Prozent befragter HR-Experten des Handels. Für die Zentralen der Handelshäuser waren es 15 Prozent. Die Quantität stimmt also nicht. Das liegt aber auch daran, dass der Handel viele Ausbildungsplätze zu bieten hat.

Wie steht es um die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber?

Die Qualifikation der Schulabgänger, die sich bewerben ist nicht die beste. Es gibt oft Defizite in den Grundlagen bei Deutsch und Mathematik. Der heutige Schulabschluss, das berichten uns die Unternehmen, sagt wenig aus, darüber was tatsächlich an grundlegenden Fähigkeiten vorhanden ist.