Ausbildung 2022 Hellweg gewinnt mehr Nachwuchs

Zum Ausbildungsbeginn 2022 begrüßt Hellweg Die Profi-Baumärkte 99 Neuzugänge im Team, 12,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das inhabergeführte Familienunternehmen freut sich über den Recruiting-Erfolg.

Um Schulabgängern das Bewerben so einfach wie möglich zu machen, ist sie bei Hellweg sowohl mobil möglich, als auch schriftfrei als Sprachbewerbung. Einsatzort für Ausbildung und Studium sind 95 Bau- und Gartenmärkte in Deutschland und Österreich plus Zentrale in Dortmund.