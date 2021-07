Anhören

Ausbildung Aldi Süd verzichtet auf dualen Bachelor

Aldi Süd schafft die dualen Bachelorstudiengänge in den Regionalgesellschaften zum beginnenden Ausbildungsjahr ab. "Ziel der Neuausrichtung unserer Ausbildungsprogramme ist es, die Qualität der Ausbildung zu erhöhen", bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage der LZ.

"Perspektivisch können wir so beispielsweise mehr Auszubildende zu Filialführungskräften weiterentwickeln und insgesamt eine höhere Übernahmequote anbieten." Das Masterstudium in Kooperation mit der ESB Reutlingen soll dagegen bestehen bleiben. Auch das duale Bachelorstudium Business Administration in der Dienstleistungsgesellschaft ist weiter auf der Karriereseite zu finden. Aldi Nord bietet weiterhin im Verkauf das duale Studium "Bachelor of Arts – Business Administration" zur Ausbildung von Nachwuchsführungskräften an.