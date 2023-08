Anhören

Ausbildung Coop gibt Filiale ein Jahr lang an Azubis

Coop übergibt die Leitung eines Marktes für ein ganzes Jahr komplett an acht Auszubildende. Sie übernehmen in ihrem dritten Lehrjahr sämtliche Tätigkeiten der Filialleitung in Deisswil.

Zwei Coaches stehen ihnen zur Seite, die ebenfalls bei Coop gelernt haben. Ungewöhnlich ist die Dauer des Projekts. Man teste es als neue Talentfördermaßnahme, heißt es bei Coop, wo im August 1 000 junge Leute ihre Ausbildung begonnen haben.